После обработки 70% бюллетеней Лимаренко остался лидером на выборах на Сахалине
Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Временно исполняющий обязанности губернатора Сахалинской области, самовыдвиженец Валерий Лимаренко продолжает сохранять лидерство на выборах главы региона после обработки 70,26% протоколов, следует из данных на мониторах Центризбиркома (ЦИК).
Как передает корреспондент "Интерфакса" из информационного центра ЦИК, Лимаренко набирает 61,40% голосов.
Второе место у кандидата от КПРФ Алексея Корниенко, который получает 20,84%.
На третьем месте выдвинутый ЛДПР Дмитрий Флеер с 6,88%.
На четвертом месте Дмитрий Зенкин, выдвинутый партией "Коммунисты России" с 4,98%; замыкает гонку Дмитрий Кочергин (партия КПСС) - 2,12%.