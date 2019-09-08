Омбудсмен Петербурга заявил о дискредитации системы выдвижения кандидатов на выборах

Он также указал на рост гражданской активности и недоверия к выборам

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Система выдвижения и регистрации кандидатов в муниципальные депутаты и губернаторы, в том числе сбор подписей, себя полностью дискредитировала, заявил уполномоченный по правам человека в Санкт-Петербурге Александр Шишлов по итогам наблюдения за предвыборной кампанией в северной столице.

"На этих выборах мы наблюдаем рост гражданской активности, более профессиональную работу наблюдателей, но при этом мы видим нарушения и рост недоверия к выборам, и эта тенденция тревожна... Окончательно себя дискредитировала система выдвижения и регистрации граждан, в том числе сбор подписей муниципальных депутатов", - сказал Шишлов журналистам в воскресенье.

Причина нарушений, по его мнению, - безнаказанность членов избирательных комиссий разного уровня, которых ранее поймали на нарушениях, но оставили работать.

"Надо думать, как в систему избирательных комиссий привлечь тех, для кого важнее закон, а не административное давление", - сказал Шишлов.

Он не стал давать оценку дню выборов, отметив при этом, что нарушение избирательного права граждан началось еще на этапе предвыборной кампании.

"Еще зимой появились признаки того, что будет взят курс на применение административного ресурса для получения конкретного политического результата. К сожалению, мои худшие опасения даже были превзойдены в ходе кампании", - отметил петербургский омбудсмен.

В качестве примера он привел сложность регистрации кандидатов в ходе муниципальной кампании, а так же присутствие в бюллетене для голосования на губернаторских выборах только двух из шести кандидатов от парламентских партий. Это привело к отсутствию конкуренции и реального выбора, отметил Шишлов.

На данный момент на выборах губернатора Петербурга лидирует врио главы города Александр Беглов, участвующий в выборах как самовыдвиженец.