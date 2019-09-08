Беглов вышел в лидеры на выборах губернатора Петербурга

Александр Беглов на голосовании в Санкт-Петербурге Фото: AP/ТАСС

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Выдвинутый в порядке самовывижения врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов лидирует на выборах главы города по итогам подсчета 0,1% протоколов участковых избирательных комиссий, следует из данных на мониторах Центризбиркома.

Как передает корреспондент "Интерфакса" из информационного центра ЦИК, Беглов набирает 83,61% голосов.

Его ближайший соперник, кандидат от "Гражданской платформы" Михаил Амосов, набирает 11,23% голосов.

За ним следует Надежда Тихонова от "Справедливой России" с 5,16%.

В воскресенье, в Единый день голосования в России, петербуржцы выбирают губернатора и депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований.