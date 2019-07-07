Самолет вынуждено сел в Уфе из-за болезни пассажира

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Ухудшение состояния здоровья пассажира стало причиной вынужденной посадки самолета в Уфе, сообщила пресс-служба уфимского аэропорта в воскресенье.

Как рассказали в пресс-службе, рейс авиакомпании "Ютэйр" 585 Сургут-Ростов-на-Дону сел в 8:13 по Москве.

Отмечается, что пассажир 1947 года рождения находился в сознании. После осмотра врачи скорой помощи направили пациента в городскую больницу №22.

В аэропорту "Уфа" также сообщили, что в момент посадки на борту самолета было 104 пассажира, после завершения необходимых формальностей они продолжат путь по маршруту.