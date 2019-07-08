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Самолет вынужденно сел в Братске из-за смерти пассажира на борту

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Самолет авиакомпании S7, летевший из Новосибирска в Якутск, 7 июля совершил вынужденную посадку в аэропорту города Братска Иркутской области из-за плохого самочувствия пассажира, сообщили агентству "Интерфакс" в местном аэропорту в понедельник.

Собеседник агентства уточнил, что женщине возрастом около 50 лет стало плохо во время полета. По его словам, она умерла еще до приземления в Братске.

Представитель авиакомпании S7 в аэропорту Братска воздержался от комментариев.

Официальным комментарием агентство на данный момент не располагает.

Братск Иркутская область

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