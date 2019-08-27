Последнюю группу косаток из китовой тюрьмы выпустили в дикую природу

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Две косатки и шесть белух из приморской китовой тюрьмы благополучно выпущены на свободу в Охотское море, сообщил пресс-секретарь Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) Алексей Смородов.

Косатки Харя и Форест, которых на специальном судне доставили в море на расстоянии 500 м от берега, некоторое время покружили возле берега, а затем вместе ушли в северную часть залива. За ними продолжают следить ученые.

После того, как косатки отошли от места выпуска на безопасное расстояние, началась процедура подготовки и выпуска белух. Из выпускали непосредственно возле берега. На двух белухах установили спутниковые метки.

Животных из китовой тюрьмые начали вывозить к месту выпуска в Хабаровском крае в конце июня. Таким образом, на данный момент освобождены все косатки, в бухте Средней осталось 74 белухи.

Как сообщали ранее во ВНИРО, все косатки, освобожденные из китовой тюрьмы в Приморском крае, вернулись к Шантарским островам, где их выловили, и успешно адаптируются в естественной среде обитания.

90 белух и 12 косаток выловили в 2018 году в Охотском море для продажи в китайские океанариумы. После вмешательства общественности, Генпрокуратуры и Следственного комитета РФ выяснилось, что животные выловлены с многочисленными нарушениями закона. Были возбуждены уголовные и административные дела.