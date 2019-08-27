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Последнюю группу косаток из китовой тюрьмы выпустили в дикую природу

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Две косатки и шесть белух из приморской китовой тюрьмы благополучно выпущены на свободу в Охотское море, сообщил пресс-секретарь Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) Алексей Смородов.

Косатки Харя и Форест, которых на специальном судне доставили в море на расстоянии 500 м от берега, некоторое время покружили возле берега, а затем вместе ушли в северную часть залива. За ними продолжают следить ученые.

После того, как косатки отошли от места выпуска на безопасное расстояние, началась процедура подготовки и выпуска белух. Из выпускали непосредственно возле берега. На двух белухах установили спутниковые метки.

Животных из китовой тюрьмые начали вывозить к месту выпуска в Хабаровском крае в конце июня. Таким образом, на данный момент освобождены все косатки, в бухте Средней осталось 74 белухи.

Как сообщали ранее во ВНИРО, все косатки, освобожденные из китовой тюрьмы в Приморском крае, вернулись к Шантарским островам, где их выловили, и успешно адаптируются в естественной среде обитания.

90 белух и 12 косаток выловили в 2018 году в Охотском море для продажи в китайские океанариумы. После вмешательства общественности, Генпрокуратуры и Следственного комитета РФ выяснилось, что животные выловлены с многочисленными нарушениями закона. Были возбуждены уголовные и административные дела.

"Китовая тюрьма" в Приморье

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В декабре из "китовой тюрьмы" исчезли три детеныша белух в возрасте до года, которые, по словам экспертов, плохо переносят неволю. Отловщики утверждают, что животные вырвались и уплыли; экологи уверены, что белухи погибли.В феврале из вольеров пропала косатка. Зоозащитники заявили, что сбежать из окруженных прочными сетями вольеров практически невозможно, и предположили, что животное погибло или его незаконно вывезли.Отловщики морских животных адаптируют их к дальнейшей работе в океанариумах, несмотря на заявления Минприроды и надзорных органов о необходимости выпустить косаток и белух в естественную среду обитанияВсе сотрудники "китовой тюрьмы" называют себя "тренерами" и открыто говорят, что готовят этих животных "к работе в океанариуме"31 января Южно-Сахалинский городской суд принял к производству иск общественных организаций Сахалина к Минсельхозу, Росрыболовству и Росприроднадзору. В нем истцы требуют выпустить косаток и белух из бухты Средней на волю. Вместе с тем, общественники опасаются, что суд будет идти слишком долго, и морским млекопитающим в "китовой тюрьме" за это время может быть нанесен непоправимый вред, часть из них могут погибнуть.Президент РФ Владимир Путин 22 февраля поручил Минприроды совместно с Минсельхозом и заинтересованными научными и общественными организациями до 1 марта 2019 года определить дальнейшую судьбу китов, содержащихся в бухте СреднейВся площадь "китовой тюрьмы" огорожена двумя рядами забора с колючей проволокой
В декабре из "китовой тюрьмы" исчезли три детеныша белух в возрасте до года, которые, по словам экспертов, плохо переносят неволю. Отловщики утверждают, что животные вырвались и уплыли; экологи уверены, что белухи погибли.
Охотское море Приморский край

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