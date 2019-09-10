Думская комиссия по вмешательству проверит Навального и Соболь

Юрист ФБК Любовь Соболь Фото: АР/ТАСС

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Комиссия Госдумы по расследованию иностранного вмешательства в дела России проверит деятельность оппозиционеров Алексея Навального и Любови Соболь после заявлений со стороны лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Такое поручение комиссии дал спикер палаты Вячеслав Володин.

Жириновский на заседании Госдумы заявил, что эти политики работают на иностранные государства и что Навального завербовали в Йельском университете. Соболь он называл только "Любой", так что Володину пришлось даже переспросить, кого лидер ЛДПР имеет в виду.

"Люба, пускай с этой Любой разберется комиссия", - сказал спикер. Он добавил, что предложения, которые Жириновский выдвигает уже во второй раз, следует изучить, и если факты подтвердятся, то соответствующая информация будет направлена в правоохранительные органы и прокуратуру.

Предложение Володина поддержали депутаты.

В этот же день Дума официально учредила эту комиссию, за это проголосовали 411 депутатов. Володин напомнил, что 19 августа комиссию создал Совет Госдумы, но нынешнее голосование повысит ее статус и сделает более активной.

Председатель комиссии Василий Пискарев напомнил, что ее задача - расследовать факты вмешательства и вносить законопроекты, "направленные на ограждение российского суверенитета и независимости от какого-либо вмешательства".

В составе комиссии 12 человек. С момента создания она уже успела пригласить на заседания представителей германской медиакомпании Deutsche Welle и посла США в России Джона Хантсмана. Ранее в российском МИД и Совете Федерации обвинили DW и посольство во вмешательстве, поскольку они предупреждали о несогласованной акции в Москве 3 августа.

В DW на это заявили, что освещение протестов нельзя приравнивать к призывам в них участвовать, а посол Хантсман назвал своей главной обязанностью информировать сограждан и обеспечивать их безопасность в России.

8 сентября Пискарев обещал, что его комиссия изучит рассмотрит данные ЦИК и Роскомнадзора о вмешательстве Facebook и Google в дела России, поскольку на их площадках в единый день голосования 8 сентября публиковалась агитация за кандидатов.