Избирком Петербурга утвердил победу Беглова на выборах губернатора

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Санкт-Петербургская городская избирательная комиссия тринадцатью голосами из четырнадцати утвердила результаты выборов губернатора: врио главы региона Александр Беглов победил с 64,43% голосов. Член избиркома от "Яблока" Ольга Покровская выступила с особым мнением и указала на недостаток конкуренции и большое количество жалоб на нарушения.

По окончательным данным, за Беглова на выборах проголосовали 734 903 человека. Кандидат от "Справедливой России" Надежда Тихонова получила 192 114 голосов, кандидат от "Гражданской платформы" Михаил Амосов - 182 797.

Явка составила 30,07%, или 1 147 045 человека.