"Ведомости" сообщили о подготовке встречи у Путина по арктическому законопроекту

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - В ближайшие недели у президента РФ Владимира Путина состоится встреча по обсуждению арктического законопроекта, которую инициировали главный исполнительный директор "Роснефти" Игорь Сечин и зампред правительства Юрий Трутнев, курирующий развитие Дальнего Востока и Арктики, пишут "Ведомости" со ссылкой на троих чиновников и собеседника, близкого к возможному участнику такой встречи.

По данным газеты, арктический законопроект может дать нефтяным компаниям, работающим в регионе, налоговые льготы на 2,6 трлн рублей.

Издание отмечает, что в июле этого года Путин ввел мораторий на государственную поддержку разработки нефтяных месторождений до завершения инвентаризации - до 31 декабря 2019 года. Однако источники "Ведомостей" утверждают, что Сечин и Трутнев убедили президента в важности освоения Арктики, и Путин согласился выслушать позиции сторон.

Собеседник газеты поясняет, что в настоящее время готовятся две позиции по арктическому законопроекту - Минфина и всех остальных министерств. Ранее Минфин выступал против подобных преференций, поскольку на Приобском месторождении уже действуют льготы, а введение новых поблажек приведет к выпадению бюджетных доходов.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в сентябре встреча не планируется. "Но тема на повестке дня", - добавил он.

"Ведомости" в июле сообщали, что Сечин в письме Путину просил 2,6 трлн рублей налоговых льгот, взамен "Роснефть" с партнерами обещает вложить от 5 до 8,5 триллиона рублей в освоение месторождений Арктики и строительство сопутствующей инфраструктуры.