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Обыск в штабе Навального в Петербурге завершен

Изъяты 54 бланка для голосования на выборах губернатора Петербурга

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Сотрудники правоохранительных органов завершили обыск в петербургском штабе оппозиционера Алексея Навального, сообщила замкоординатора регионального штаба политика Ольга Гусева в субботу.

"Следственные действия в штабе окончены, мы продолжаем выдавать направления (наблюдателям - ИФ)", - написала она в твиттере.

По словам Гусевой, по окончании обыска ее и юриста организации Михаила Уварова увезли на допрос в СКР.

Она сообщила, что в ходе обыска изъяты 54 бланка для голосования на выборах губернатора Петербурга, оргтехника, на которой, как считает полиция, были напечатаны эти бюллетени, и другие предметы, представляющие интерес для следствия.

Информация об обысках в штабе Навального в Петербурге появилась в субботу днем. Как сообщалось на сайте СК РФ по Петербургу, сотрудники полиции и СКР проверяли информацию о готовящихся в штабе бюллетенях для вброса на выборах губернатора Петербурга. Сообщалось, что полицейские нашли 54 пустых бланка. Начата доследственная проверка.

Выборы губернатора Петербурга продут в воскресенье.

Санкт-Петербург Ольга Гусева

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