Сторонники Навального сообщили об обысках в Самаре, Уфе и Перми

Также следственные действия проходят дома у некоторых активистов

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Утром 9 сентября начались обыски в штабах Алексея Навального в Самаре, Уфе и Перми, сообщил в твиттере глава федерального штаба политика Леонид Волков. Он добавил, что также обыски проходят дома у активистов Лилии Чанышевой, Егора Алашеева, Сергея Ухова, Юрия Боброва.

Следственные действия связаны с уголовным делом об отмывании 1 млрд рублей через Фонд борьбы с коррупцией, отметил оппозиционер.

"Победа Умного голосования кого-то очень расстроила", - прокомментировал Волков результаты недавних выборов в регионах, на которые команда Навального предложила свою схему голосования.

Команда Навального в Перми написала, что обыски начались в штабе, дома у сотрудника штаба Юрия Боброва и что у волонтера Александры Семеновой "под дверями стоит СОБР". Причину обысков в штабе не знают. Координатор штаба Сергей Ухов сказал "Интерфаксу", что у Боброва изъяли личные банковские карты, деньги и телефон.

Мать Ухова участковый звал "на опрос по поводу сына", добавил оппозиционер.

"К собственникам помещения, где находится наш штаб, утром звонили из Следственного комитета, чтобы приехать на досмотр", - сказал Ухов. В связи с чем предполагаются эти следственные действия, он не знает.

Уфимский штаб сообщил об обысках дома у своего координатора Лилии Чанышевой по делу об отмывании через ФБК.

В пресс-службах управлений СКР и МВД по Башкирии, а также в СК Пермского края "Интерфаксу" отказались комментировать эту информацию.

7 сентября обыски прошли в штабе Алексея Навального в Санкт-Петербурге, там изъяли пустые бланки для голосования на выборах губернатора региона.

В ночь на 5 сентября сотрудники правоохранительных органов обыскали помещения штаба Навального и редакцию канала "Навальный.Live" в Москве. Активисты пожаловались, что лишились всей техники, включая осветительные приборы для съемки, а также документов для наблюдения за выборами.

Уголовное дело в отношении руководства ФБК об отмывании 1 млрд рублей было возбуждено в начале августа. По версии следствия, деньги, полученные преступным путем, неизвестные лица положили на разные банковские счета, а с них перечислили в ФБК. 8 августа в офисе фонда прошли обыски по этому делу. Также с обысками приходили к юристам ФБК Вячеславу Гимади, Александру Помазуеву, Евгению Замятину и Владлену Лосю, а также к сотруднику видеопродакшна Виталию Колесникову и региональному менеджеру Анастасии Кадетовой. Пресненский суд арестовал на счетах фонда 75 млн рублей в порядке обеспечительных мер.