РПЦ предложила "русскому экзархату" войти в ее состав
Архиепископии русских приходов в Западной Европе пообещали сохранить свой устав и традиции
Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - От имени патриарха Кирилла руководитель управления патриархии по зарубежным учреждениям митрополит Антоний обратился к так называемому "русскому экзархату" в Западной Европе с предложением войти в состав Московского патриархата.
"Если общее собрание архиепископии примет решение попросить о присоединении к Московскому патриархату и если соответствующее прошение будет представлено собранием Святейшему патриарху и Священному Синоду, последние могут принять решение о присоединении архиепископии к Московскому патриархату", - говорится в письме митрополита, написанном по поручению патриарха и распространенном в субботу заместителем управделами патриархии епископом Саввой.
В документе также излагаются условия, на которых Архиепископия русских приходов в Западной Европе (официальное название "русского экзархата") может войти в состав РПЦ.
Согласно документу, глава архиепископии войдет в РПЦ на правах епархиального архиерея, также в состав Московского патриархата будут приняты все желающие того клирики и миряне архиепископии. Имя главы архиепископии будет поминаться на богослужениях вслед за именем патриарха Московского.
Архиепископии обещают сохранить все ее богослужебные и пастырские особенности, а также устав и традиции управления.
При этом миро для совершения таинств архиепископия будет получать от Московского патриарха. Он же будет рассматривать предложенный архиепископией список кандидатов в архиереи и при необходимости вносить в него изменения.
Общее собрание архиепископии, которое определит ее дальнейшую судьбу, намечено на 7 сентября.
Архиепископия православных русских церквей в Западной Европе ("русский экзархат") с центром в Париже была создана на основе приходов русских эмигрантов после революции 1917 года.
До этого момента западноевропейскими русскими церквями управлял архиепископ Евлогий (Георгиевский), однако в 1930 году РПЦ отстранила его от должности. Тем не менее, большинство приходов сохранили лояльность архиепископу Евлогию, который обратился к патриарху Константинопольскому и получил от него титул патриаршего экзарха.
В 1944 году архиепископ Евлогий предпринял попытку вернуться в юрисдикцию Московской патриархии, и с тех пор статус архиепископии оставался неопределенным.
В 1999 году патриарх Варфоломей подтвердил, что архиепископия пребывает под властью Константинополя, однако в конце ноября 2018 года Синод в Стамбуле принял одностороннее решение о роспуске русского экзархата и предложил его духовенству и верующим перейти в подчинение местных греческих архиереев. С этим решением архиепископия не согласилась и в настоящее время обсуждает варианты будущего, один из которых - воссоединение с РПЦ.
Архиепископия имеет 65 приходов, 11 действующих церквей, два монастыря и семь скитов во Франции, Бельгии, Нидерландах, Великобритании, Германии, Норвегии, Швеции, Дании, Италии и Испании, а его клир насчитывает более 100 священников и 30 диаконов.