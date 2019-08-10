РПЦ предложила "русскому экзархату" войти в ее состав

Архиепископии русских приходов в Западной Европе пообещали сохранить свой устав и традиции

Вид на Новоспасский ставропигиальный мужской монастырь в Москве Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - От имени патриарха Кирилла руководитель управления патриархии по зарубежным учреждениям митрополит Антоний обратился к так называемому "русскому экзархату" в Западной Европе с предложением войти в состав Московского патриархата.

"Если общее собрание архиепископии примет решение попросить о присоединении к Московскому патриархату и если соответствующее прошение будет представлено собранием Святейшему патриарху и Священному Синоду, последние могут принять решение о присоединении архиепископии к Московскому патриархату", - говорится в письме митрополита, написанном по поручению патриарха и распространенном в субботу заместителем управделами патриархии епископом Саввой.

В документе также излагаются условия, на которых Архиепископия русских приходов в Западной Европе (официальное название "русского экзархата") может войти в состав РПЦ.

Согласно документу, глава архиепископии войдет в РПЦ на правах епархиального архиерея, также в состав Московского патриархата будут приняты все желающие того клирики и миряне архиепископии. Имя главы архиепископии будет поминаться на богослужениях вслед за именем патриарха Московского.

Архиепископии обещают сохранить все ее богослужебные и пастырские особенности, а также устав и традиции управления.

При этом миро для совершения таинств архиепископия будет получать от Московского патриарха. Он же будет рассматривать предложенный архиепископией список кандидатов в архиереи и при необходимости вносить в него изменения.

Общее собрание архиепископии, которое определит ее дальнейшую судьбу, намечено на 7 сентября.