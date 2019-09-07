РПЦ продолжит консультации с "русским экзархатом" по поводу его присоединения

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Русская православная церковь не оставит обсуждения перспектив "русского экзархата" в Европе, который в субботу на общем собрании не смог собрать необходимого числа голосов для воссоединения с РПЦ.

"При том, что мы видим, что численное большинство проголосовало за переход в Московский патриархат, устав архиепископии предполагает принятие общего положительного решения при двух третях проголосовавших за переход, но этого не произошло", - заявил журналистам в субботу вечером источник в Московской патриархии.

"Результаты голосования предполагают проведение дальнейших консультаций", - добавил он.

В субботу в Париже состоялась генассамблея "русского экзархата" в Западной Европе, единственным вопросом повестки было возможное воссоединение с Московским патриархатом, частью которого она была до революционных событий в России.

В конце ноября прошлого года Константинополь принял одностороннее решение о роспуске "русского экзархата" и предложил его духовенству и верующим перейти в подчинение местных греческих архиереев. С этим решением архиепископия не согласилась и начала обсуждать варианты дальнейшего развития.

Месяц назад Московский патриархат официально предложил "русскому экзархату" в Европе присоединиться к РПЦ, сохранив свой устав и традиции. Константинополь же в конце августа исключил из своих рядов главу экзархата архиепископа Иоанна, после чего вопрос о своем будущем в составе Константинополя экзархат посчитал закрытым.

Архиепископия имеет 65 приходов, 11 действующих церквей, два монастыря и семь скитов во Франции, Бельгии, Нидерландах, Великобритании, Германии, Норвегии, Швеции, Дании, Италии и Испании, а ее клир насчитывает более 100 священников и 30 диаконов.