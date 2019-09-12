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Суд в пятницу вынесет приговор по делу о нападении на росгвардейца на акции в Москве

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Тверской суд Москвы в пятницу вынесет приговор актеру Павлу Устинову, обвиняемому в насилии в отношении сотрудника Росгвардии на несанкционированной акции, которая прошла в центре столицы 3 августа.

Заседание назначено на 14:00. Накануне прокурор просил суд приговорить Устинова к шести годам колонии общего режима.

Протесты в Москве

По версии следствия, в ходе несанкционированной акции 24-летний актер Устинов сопротивлялся при задержании и травмировал бойца Росгвардии, из-за чего тот попал в больницу. Задержанный обвиняется по ч.1 ст. 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти).

5 августа Устинов заявил в суде, что оказался на акции случайно и не сопротивлялся при задержании. Он добавил, что раньше сам служил в Росгвардии и охранял общественный порядок во время Чемпионата мира по футболу.

После московских акций 27 июля и 3 августа СК возбудил уголовное дело о массовых беспорядках и о применении насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов, по которым были задержаны больше десяти человек.

Павел Устинов

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