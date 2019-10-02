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Трутнев счел невыполненными работы по защите Комсомольска-на-Амуре от наводнений

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Программа по защите Комсомольска-на-Амуре от наводнений не была выполнена, виновные должны быть привлечены к ответственности, заявил вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев на совещании по ликвидации последствий наводнения в Комсомольске-на-Амуре.

Он напомнил, что президент РФ Владимир Путин после крупного наводнения в 2013 году ставил задачу разработать план защиты Комсомольска-на-Амуре.

"На это выделены значительные бюджетные средства, более 10 млрд рублей. Работы не выполнены", - сказал Трутнев, добавив, что виновные должны быть привлечены к ответственности, а задачи по защите города от наводнений - выполнены.

Полпред президента РФ отметил, что необходимо оценить эффективность уже построенных гидротехнических сооружений и изучить "ситуацию, когда уже построенные водозащитные сооружения или размывались в ходе паводка, или оказались ниже установленных уровней".

Трутнев также побывал на набережной Комсомолська-на-Амуре, где находится центральная городская дамба, и поручил первому замглавы Минвостокразвития Сергею Тырцеву подготовить иски и взыскать неэффективно потраченные бюджетные средства.

Кроме того, он сообщил, что обратился к прокурору Хабаровского края и намерен обратиться в Генпрокуратуру с просьбой проверить ход строительства дамбы в Комсомольске-на Амуре, где проходит паводок. Трутнев поручил службе заказчика Минстроя Хабаровского края подготовить свой анализ ситуации и сформулировать претензии.

В свою очередь прокурор Хабаровского края Николай Рябов сообщил вице-премьеру, что проверка по строительству дамбы уже проводится, и в работах усматривается халатность.

"Без выезда на место они сделали проект, которые исполнил подрядчик. Либо же был добросовестный проект, но подрядчик таким образом исполнил, что нужно решать вопрос о привлечении его, в том числе, к уголовной ответственности", - отметил прокурор.

Как сообщалось, режим ЧС из-за паводка действует в Хабаровске с июля. Под подтопление в регионе попало более 1 тыс. домов. Ущерб, по предварительным подсчетам, составил около 2 млрд рублей.

Хабаровский край Комсомольск-на-Амуре Юрий Трутнев

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