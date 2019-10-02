Власти Хабаровского края оценили ущерб от паводка в 2 млрд рублей

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Ущерб от паводка в Хабаровском крае, по предварительным подсчетам, составил около 2 млрд рублей, сообщил журналистам зампредседателя правительства региона по вопросам ТЭК и ЖКХ Анатолий Литвинчук.

"Возможно сумма будет скорректирована. 1,8 - 2 млрд общие затраты", - уточнил он.

По словам Литвинчука, в эту сумму входят затраты на ремонт жилья и защитных сооружений, переселение из аварийного жилья и выплаты гражданам.

Также чиновник сообщил, что режим чрезвычайной ситуации в Хабаровском крае будет действовать, вероятно, до конца текущего года.

"ЧС в крае будет действовать до тех пор, пока мы рассчитаемся со всеми затратами. Скорее всего, до конца года", - сообщил Литвинчук.

18 сентября губернатор края Сергей Фургал при подсчете ущерба называл сумму в 990 млн рублей.

Всего за время паводка в регионе было подтоплено более 1 тысячи домов. Режим ЧС там действует с июля.