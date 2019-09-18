СКР попросил арестовать адвоката Дагира Хасавова

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - В Басманный суд Москвы поступило ходатайство об аресте адвоката Дагира Хасавова, которого задержали 17 сентября в Лефортовском суде и обвинили в попытках помешать правосудию. Как сообщила пресс-секретарь суда Юнона Царева, оно будет рассмотрено до конца дня.

Хасавову официально предъявили обвинения по ч. 1 ст. 294 Уголовного кодекса ("Воспрепятствование правосудию") и ч. 4 ст. 309 ("Подкуп или принуждение к даче показаний или уклонению от дачи показаний")". Первая статья предусматривает до двух лет лишения свободы, вторая - до семи лет.

Адвоката задержали в суде на процессе по делу бывших руководителей Дагестана. Там он представлял интересы бывшего министра экономики республики Раюдина Юсуфова.

Хасавов вину не признает, сообщили в пресс-службе Следственного комитета. Там добавили, что уголовное дело на юриста возбудили 16 сентября. По версии следствия, он принуждал потерпевшего к даче ложных показаний.

Адвокат Эдуард Исецкий, который защищает бывшего врио премьер-министра региона Абдусамада Гамидова, рассказал "Интерфаксу", что в последнее время на защиту подсудимых оказывалось давление.

Бывших чиновников обвиняют в растрате 40 млн рублей из бюджета Дагестана, их задержали в феврале 2018 года, суд над ними начался в июне 2019 года.