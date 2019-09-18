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ЦИК направил представителя в Петербург разбираться с муниципальными выборами

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Центризбирком направил в Петербург члена комиссии Александра Кинева, чтобы тот разобрался, что происходит с подсчетом голосов на выборах муниципальных депутатов в муниципалитете "Озеро Долгое", сообщили в пресс-службе комиссии.

В ЦИК выразили "крайнюю степень обеспокоенности" в связи со сложившейся там ситуации.

У муниципального избиркома "Озеро Долгое" круглосуточно дежурят оппозиционные кандидаты и их сторонники, пытаясь отследить возможную подмену бюллетеней. Они полагают, что после голосования результаты были пересчитаны и фальсифицированы.

Муниципальные выборы в Петербурге прошли 8 сентября, но их результаты до сих пор не объявлены. В Центризбирком поступило много жалоб на нарушения, в том числе коллективное заявление руководителей региональных отделений "Справедливой России", "Яблока", КПРФ и ЛДПР.

Поступившие в ЦИК материалы комиссия направила в Следственный комитет России с пометкой "срочно", отметили в пресс-службе.

Петербург Озеро Долгое ЦИК Яблоко КПРФ ЛДПР Справедливая Россия

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