В ЦИК назвали беспрецедентным число жалоб на муниципальные выборы в Петербурге

ЦИК получил 1333 жалобы, 220 претензий дошло до суда

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Последние муниципальные выборы в Петербурге в Центризбиркоме назвали беспрецедентными по количеству и качеству жалоб на нарушения. В ЦИК поступило 1333 жалобы, суды рассматривают 220 исков, заявил член комиссии Евгений Шевченко.

Жалобы были во всех муниципалитетах, больше всего их было во Фрунзенском, Выборгском и Приморском районах, меньше всего - в Калининском и Василеостровском, отметил он. В округах Екатерингофский, Введенский, Академическое, Сергиевское и Сампсониевское названия избиркомов стали "именами нарицательными", добавил Шевченко.

591 жалоба связана с этапами выдвижения и регистрации кандидатов, больше всего претензий было к работе избиркома в Екатерингофском. Еще 117 жалоб поступили в день голосования, затем 464 жалобы были связаны с подсчетом голосов.

Шевченко напомнил, что ЦИК признал работу Санкт-Петербургского горизбиркома на муниципальных выборах неудовлетворительной и потребовал предоставить подробный анализ кампании до 25 октября.

Глава юридического управления горизбиркома Олег Зацепа сообщил, что комиссия получила 5000 жалоб до дня голосования 9 сентября и около 1500 - после. Он согласился, что число жалоб стало беспрецедентным.

9 сентября председатель Горизбиркома Виктор Миненко заявлял, что выборы прошли без серьезных нарушений, многие обращения были вызваны неграмотностью наблюдателей, а большинство сообщений о нарушениях оказались фейками.

До выборов кандидаты жаловались на попытки избиркомов скрыть даты назначения выборов, отказы принимать документы от выдвиженцев и утерю этих бумаг, на создание искусственных очередей и другие попытки помешать регистрации желающих.

25 сентября председатель ЦИК Элла Памфилова обвинила горизбирком Петербурга в неспособности вывести из муниципальных избиркомов сотрудников, допускавших нарушения в кампанию 2014 года, и в повторении всех скандалов и аномалий в 2019 году. Работу комиссии она назвала неудовлетворительной.