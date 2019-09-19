Горизбирком Петербурга решил изъять документы по муниципальным выборам в округе "Озеро Долгое"

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Санкт-Петербургская избирательная комиссия поручила изъять документацию по муниципальным выборам в избиркоме муниципального образования (ИКМО) "Озеро Долгое", в который больше недели не могут попасть оппозиционные кандидаты и представители ЦИК.

Документы должны быть изъяты в течение дня и переданы в горизбирком, предполагают в комиссии. Решение принято по жалобе регионального отделения "Справедливой России".

Председатель отделения Марина Шишкина сказала "Интерфаксу", что решение запоздало. По ее сведениям, глава ИКМО вошла в комиссию до прибытия представителей Центризбиркома, провела там два часа и вынесла оттуда рюкзак.

Шишкина напомнила, что специально направленные в Петербург члены ЦИК 18 сентября пришли в ИКМО с проверкой, но их туда не пустили. Они договорились с председателем горизбиркома Виктором Миненко, что все вместе вернутся туда в четверг и вскроют помещение. Утром в четверг в ИКМО пришли около 15 человек и глава комиссии Галина Светлова. "Врываются в помещение ИКМО, встают стеной. Она находится там два часа. Она забирает оттуда рюкзак - скорее, всего, там были непогашенные бюллетени", - рассказала Шишкина. Она предположила, что таким образом в комиссии замели следы.

В ЦИК в среду выразили "крайнюю степень обеспокоенности" в связи со сложившейся ситуацией в ИКМО "Озеро Долгое". Поступившие в ЦИК материалы о нарушениях комиссия направила в Следственный комитет России с пометкой "срочно".

Муниципальные выборы в Петербурге прошли 8 сентября. Их итоги до сих пор не объявлены. У ИКМО круглосуточно дежурят оппозиционные кандидаты и их сторонники, пытаясь отследить возможную подмену бюллетеней.