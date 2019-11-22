В Петербурге через суд распустили избирком муниципалитета "Семеновский"

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Санкт-Петербургский городской суд вынес решение о расформировании избирательной комиссии муниципального образования (ИКМО) Семеновский, сообщила в пятницу объединенная пресс-служба судов города.

Истцом по делу выступила Санкт-Петербургская избирательная комиссия.

Как следует из материалов на сайте суда, Горизбирком подавал иски о расформировании четырех избирательных комиссий - округов Семеновский, Коломяги, Екатерингофский, Сергиевское.

По остальным искам решения пока не приняты.

Как сообщил "Интерфаксу" информированный источник, расформирование комиссии не означает отмены муниципальных выборов на ее избирательных участках.

По итогам прошедших выборов, ЦИК признал работу Петербургской городской избирательной комиссии неудовлетворительной. ЦИК поручил комиссии провести "всесторонний анализ работы избирательных комиссий, действующих на территории Санкт-Петербурга по подготовке и проведению" муниципальных выборов.

Выборы в 110 муниципалитетов Петербурга прошли 8 сентября, их результаты были подведены только 24 сентября. Все лето кандидаты жаловались на "прячущиеся" избиркомы, которые закрывались и не принимали документы от выдвиженцев или старались скрыть объявление о начале кампании. Также сообщалось об искусственно созданных очередях с подставными лицами, которые мешали настоящим выдвиженцам сдать документы и о потере уже сданных документов.

С 8 сентября в Петербургский горизбирком поступило 1600 жалоб. Рассматривая их, комиссия помогла предотвратить ряд нарушений законодательства, в частности отменила решение о пересчете бюллетеней в муниципальном округе "Юго-Запад" и изъяла документы в избиркоме округа "Озеро Долгое".