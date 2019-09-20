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В СПЧ сравнили отправку шамана в психбольницу с мрачными страницами советской психиатрии

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Член президентского Совета по правам человека Илья Шаблинский высказал сомнения по поводу законности направления в психиатрический диспансер шамана Александра Габышева.

"Я с крайним подозрением отношусь к подобным действиям лиц, которые у нас представляют правоохранительные органы и психиатрические заведения, которые действуют в таком тандеме. Мне не очень понятны основания (для направления в диспансер), - сказал Шаблинский в пятницу "Интерфаксу".

Он добавил, что "конечно, надо знать детали" и что он может судить "только из той информации, которую прочитал в сети".

В РоссииПравозащитники не нашли в психдиспансере шамана ГабышеваЧитать подробнее

"Но выглядит все это крайне подозрительно и вызывает самые серьезные сомнения. У нас есть мрачная, страшная страница в истории отечественной психиатрии, когда она обслуживала интересы одной группировки и просто мучила и морила людей до смерти. И если сейчас мы видим какие-то признаки возрождения той традиции, становится страшно", - подчеркнул правозащитник.

Называющий себя шаманом Александр Габышев в марте начал пеший путь длиной в 8 тыс. км из Якутии в Москву, чтобы "восстановить народовластие". Его поход должен был продлиться два года, к настоящему моменту он уже прошел 3 тысячи километров.

В ночь на 19 сентября Габышева задержали на федеральной трассе "Байкал" в Бурятии, сообщалось, что он находился в розыске за совершение преступления в Якутии, но какого именно, полиция не уточнила.

20 сентября Минздрав Якутии сообщил, что Габышев направлен в якутский республиканский психоневрологический диспансер, где он пройдет экспертизу, однако правозащитники заявили, что не могут его найти.

СПЧ Александр Габышев

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