Страховщики оценили в $1,2 млрд убыток за три разбившихся вертолета за 4 месяца

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Российские авиастраховщики отмечают резкий всплеск убыточности по вертолетам за последние четыре месяца с ноября 2019 по февраль 2020 года, сообщил заместитель генерального директора компании "АльфаСтрахование" Илья Кабачник, выступая на международной конференции по авиационному и космическому страхованию в четверг.

За этот период, по его словам, произошло три авиакатастрофы с участием вертолетов, в которых, по предварительной оценке страховщиков, имущественный ущерб составляет $451,6 млн, $354,6 млн и $430,1 млн. При этом, как отметил Кабачник, два из трех потерпевших крушение вертолета не проработали шести месяцев, а один проработал год, то есть машины были новыми. В этой связи у страховщиков возникают вопросы, связанные с конструктивными и иными техническими характеристиками этих вертолетов.

В случае с вертолетом авиакомпании "Сокол" на Ямале пилоту удалось спасти людей, но, как показывает анализ, ни погодные условия, ни квалификация пилота не были причиной аварии вертолета. В феврале вертолет Ми-8 перевозил вахтовиков и геологов с полуострова Гыданский в поселок Сабетта. Авария произошла в пяти километрах от аэропорта Сабетты. Во время жесткой посадки погибли двое членов экипажа.

Последняя авиационная катастрофа, связанная с крушением вертолета депутата Айрата Хайруллина недалеко от Казани, не принесет убытков авиастраховщикам, "поскольку он страховал воздушное судно всего на 5 млн рублей в своей страховой компании". Как сообщзалось, в начале февраля в районе города Лаишево в Татарстане упал вертолет Bell 406, принадлежащий компании "Восток Транс". При крушении два человека пострадали, Хайруллин погиб.

Представитель "АльфаСтрахования" добавил, что упомянутые им убытки уже перекрывают по объему размер общих премий, получаемых авиационными страховщиками по вертолетному парку в РФ.

Общие премии компании "ЮТэйр" составляют порядка $160-170 млн. Премии по "Ямалу" также находятся на уровне около $160 млн, премии по вертолетам "Газпрома" или "Роснефти" оцениваются по $200 млн и более.

Кабачник в качестве заключения сообщил, что страхование парка вертолетов для авиастраховщиков становится все более убыточным.

Как сообщалось ранее, повышенную убыточность в этом классе воздушных перевозок зарегистрировал и Банк России. В тарифах по обязательному страхованию ответственности перевозчиков перед пассажирами общая группа воздушных перевозчиков разделена на перевозки самолетами и вертолетами. Тарифы для перевозок вертолетами в страховании ответственности перед пассажирами будут увеличиваться.