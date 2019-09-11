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Песков назвал недопустимыми санкции США из-за дела "Свидетелей Иеговы"

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - В Кремле считают "абсолютно недопустимыми" санкции США в отношении сургутских следователей, которые вели дело местной ячейки "Свидетелей Иеговы" (запрещены в России), и обещают адекватный ответ на это решение. Об этом на брифинге 11 сентября сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Новые санкции он назвал "продолжением деструктивной линии двусторонних отношений".

Вопрос о том, будут ли награждены эти следователи, Песков назвал некорректным.

10 сентября Госдепартамент США объявил, что под персональные санкции попали два следователя СКР из Сургута Владимир Ермолаев и Степан Ткач. Им запретили въезд в США. Основанием для санкций стали данные о причастности следователей к пыткам или оскорбительному обращению к задержанным "Свидетелям Иеговы". По информации Госдепа, 15 февраля 2019 года сотрудники отдела СК по Сургуту под руководством Ермолаева и Ткача "провоцировали удушье", ударяли током и били как минимум семь задержанных.

В феврале 2019 года в Сургуте задержали предполагаемых участников местной организации "Свидетелей Иеговы". Позднее в СМИ начала поступать информация о пытках задержанных. На пытки пожаловались девять человек.

В марте управление СКР по Ханты-Мансийскому автономному округу заявило, что проверили эти жалобы и выяснили, что при задержании оперативникам пришлось применить боевые приемы к некоторым подозреваемым, которые активно сопротивлялись. Те получили синяки и ссадины на ногах. Остальные травмы заявители получили не в ходе задержания и допросов, а позднее, показала экспертиза.

В августе в Сургуте побывал председатель Совета по правам человека при президенте Михаил Федотов и встретился с теми, кто жаловался на пытки. После этого он пообещал, что СПЧ проведет в Сургуте расследование и подготовит доклад для Владимира Путина.

Сургут СКР Госдепартамент США Дмитирй Песков Свидетели Иеговы

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