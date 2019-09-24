Памфилова не стала нанимать охрану после нападения на ее дом

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Председатель Центризбиркома (ЦИК), бывший омбудсмен РФ Элла Памфилова заявила, что даже после недавней попытки ограбления собственного дома не пользуется услугами охранников.

"Что касается охраны - у меня никогда ее не было, и сейчас нет. В представлении некоторых людей, если ты обладаешь таким статусом, как я, значит, обязательно должен жить на Рублевке, за семью высокими заборами и за пятью постами охраны. Но я живу как все люди среднего достатка, какой и себя считаю. И у меня это единственное жилье", - заявила Памфилова в интервью "Российской газете".

По словам главы ЦИК, чтобы построить этот дом, ей пришлось продать единственную московскую квартиру и свою дачу под Истрой.

Она отметила, что задумывалась об установке "хотя бы элементарной какой-то сигнализации", но "руки так и не дошли за эти два тяжелейших для меня во всех смыслах года".

"Сейчас, конечно, уже озаботилась, жаль, что поздно, но хорошо, что все так обошлось - могло быть гораздо хуже", - добавила Памфилова.

В ночь на пятницу 6 сентября приезжий из Казахстана Бахыт Карабалаев проник в подмосковный дом главы ЦИК и напал на нее с электрошокером.

Карабалаеву предъявлено обвинение в разбое, совершенном с незаконным проникновением в жилище (часть 3 статьи 162 УК РФ). Суд арестовал его до 6 ноября. Если вина Карабалаева будет доказана, ему грозит от семи до 12 лет тюрьмы и штраф до 1 млн рублей.

Ранее официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко сообщила, что в ходе допроса Карабалаев признал вину и дал показания об обстоятельствах происшествия.