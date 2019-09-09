Напавший на Памфилову взломщик признал вину

Следствие выясняет, откуда у него предмет, который он применил против чиновницы

Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова Фото: Александр Щербак/ТАСС

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Бахыту Карабалаеву предъявили официальное обвинение в разбойном нападении на дом председателя Центризбиркома Эллы Памфиловой, на допросе он признал вину, сообщила пресс-служба Следственного комитета России. Следствие выясняет происхождение устройства, которое он использовал против чиновницы.

На допросе задержанный признал вину и рассказал о случившемся. По его словам, ее дом он выбрал случайно и не знал, кто там живет. Просто этот дом находился недалеко от места его ночлега.

Карабалаеву вменили ч. 3 статьи 162 УК - разбой, совершенный с проникновением в жилище. Следствие попросило Басманный суд отправить его под арест до 6 ноября. Расследование продолжается, по делу назначены необходимые экспертизы.

Подозреваемого задержали 7 сентября в шалаше в лесу, неподалеку от поселка, где находится дом Памфиловой в Истринском округе Подмосковья. Нападение на главу ЦИК было совершено в ночь на 6 сентября.

Она вызвала полицию после того, как у себя на террасе обнаружила неизвестного в маске. По ее словам, он применял против нее электрошокер, от чего у нее остались следы ожогов, синяки и царапины, она отбивалась стулом и заставила его сбежать. В доме ничего не пропало, отмечала она.

После его задержания оказалось, что это уроженец Казахстана. Он приехал в Россию несколько лет назад на заработки, но потерял документы и с тех пор ночевал на вокзалах и теплотрассах и перебивался кражами и случайной подработкой. Как говорил источник "Интерфакса", в дом Памфиловой он влез за едой.

Узнав об этом, глава ЦИК отметила, что запросто могла бы накормить голодного и даже дала бы ему подработать, если бы он постучался и попросил.