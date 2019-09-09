Суд в Москве арестовал до ноября обвиняемого в нападении на Памфилову

Обвиняемый в нападении на главу ЦИК Бахыт Карабалаев в Басманном суде Фото: Игорь Иванко/АГН "Москва"

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы заключил под стражу приезжего из Казахстана, который обвиняется в нападении на главу Центризбиркома РФ Эллу Памфилову в ее доме в Подмосковье. Бахыт Карабалаев арестован до 6 ноября.

Сам обвиняемый признал вину в суде и заявил, что согласен посидеть в тюрьме.

По версии следствия, в ночь на пятницу 6 сентября приезжий из Казахстана Бахыт Карабалаев проник в дом главы ЦИК в Подмосковье и напал на нее с электрошокером. По словам следователя, злоумышленник нанес Памфиловой не менее двух ударов в область живота, вина подтверждается показаниями самого обвиняемого.

Карабалаеву предъявлено обвинение в разбое, совершенным с незаконным проникновением в жилище. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет со штрафом до 1 млн рублей.

Как рассказали в СКР, Карабалаев признался, что выбрал для нападения случайный дом, который располагался недалеко от места его ночлега. Кто в нем живет, он не знал.

Как сообщил информированный источник "Интерфаксу", при задержании Карабалаев подтвердил, что это он был у Памфиловой в доме, где пытался найти какую-нибудь еду.

Сама Памфилова в эфире телеканала "Россия-24" (ВГТРК) рассказала, что отбивалась от грабителя с помощью стула, в результате нападения у главы ЦИК остались царапины и ожоги.