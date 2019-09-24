На горевшей на Курилах плавбазе "Петр Житников" удалось запустить двигатель

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Аварийной команде удалось запустить двигатель горящей плавбазы "Петр Житников", взять управление на резервном пункте на корме и направить судно к Итурупу, сообщили в пресс-службе Росморречфлота.

Пожар в консервном цеху плавучего завода начался вечером 23 сентября по московскому времени, судно находится в Тихом океане, в 48 километрах к юго-востоку от Итурупа. Сообщалось, что с плавбазы сняли 363 человека и пожар в целом потушили. По данным судовладельца, в цеху загорелась тара в отсеке промвооружения, а затем огонь перекинулся на проводку.

Сейчас на борту продолжается задымление, сообщили в компании "Дальморепродукт", которой принадлежит судно. Там предположили, что там тлеет тара. Эвакуировать аварийную партию с судна пока не будут. Сейчас на борту "Петра Житникова" 58 человек.

При пожаре никто не пострадал.