Пожар на плавбазе "Петр Житников" в Тихом океане потушен

Судовладелец назвал причиной пожара возгорание тары

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Причиной пожара на плавбазе "Петр Житников" в Тихом океане стало возгорание тары в отсеке промвооружения, пожар уже потушен, сообщили агентству "Интерфакс" в компании "Дальморепродукт", которой принадлежит судно.

Там уточнили, что из-за возгорания тары сгорел кабель, ведущий в радиорубку. В результате происшествия никто не пострадал, жизни и здоровью людей ничего не угрожает

Кроме того, ранее в морском спасательном подцентре (МСПЦ) "Южно-Сахалинск" проинформировали, что с "Петра Житникова" на другие суда эвакуировали 283 человека. Всего, по данным МЧС, на борту находятся 419 человек. Из-за плохой погоды к эвакуации не получается привлечь вертолеты.

"Эвакуация проводится двумя рыболовными судами на плавбазу "Всеволод Сибирцев", - говорится в сообщении ведомства.

Ранее сообщалось, что у побережья острова Шикотан (Южные Курилы Сахалинской области) на плавбазе "Петр Житников" произошло возгорание в консервном цехе.