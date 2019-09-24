С горящей в Тихом океане плавбазы "Петр Житников" эвакуированы 250 человек

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - С плавучего завода "Петр Житников", где произошло возгорание в крабовом цехе, в настоящее время на другие суда эвакуированы 250 человек, сообщили агентству "Интерфакс" в морском спасательном подцентре (МСПЦ) "Южно-Сахалинск".

"В настоящее время с плавбазы снято в пределах 250 человек. Эвакуация будет продолжаться не менее чем час-два", - сказал собеседник агентства.

По его словам, рядом находятся шесть судов, которые участвуют в эвакуации. Они доставляют людей на плавбазу "Всеволод Сибирцев".

"Далее судовладелец будет принимать решение, куда их отправлять", - сказали в МСПЦ. Там не исключили, что если пожар потушат, то людей вернут на плавбазу "Петр Житников", которая затем на буксире или своим ходом отправится в Находку Приморского края.

Отмечается, что носовая надстройка плавбазы обесточена, но в остальной части судна свет есть, электростанция работает.

Также собеседник агентства добавил, что противоаварийная партия плавбазы продолжает бороться с пожаром, и "противопожарных средств на судне хватает".

В МСПЦ отметили, что погода в районе происшествия плохая. Туда направились три спасательных судна, прибытие первого из них ожидается через семь часов. Еще два судна подойдут ориентировочно через 10 и 20 часов соответственно.

Ранее сообщалось, что вблизи побережья острова Шикотан (Южные Курилы Сахалинской области) на плавбазе "Петр Житников" произошло возгорание в консервном цехе. Возгорание локализовано, никто не пострадал.