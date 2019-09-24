Поиск

Пострадавшие на полигоне под Архангельском сотрудники "Росатома" пошли на поправку

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Трое сотрудников "Росатома", пострадавших при взрыве на военном полигоне в Архангельской области, идут на поправку, сообщил глава госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.

Взрыв на полигоне под Архангельском

"8 августа в нашей семье случилось несчастье, погибли пять наших товарищей. У них остались родные и близкие, дети. Сейчас в госпитале остаются еще трое наших испытателей, они идут на поправку", - заявил Лихачев во вторник в Москве на торжественном мероприятии, посвященном Дню работника атомной промышленности.

8 августа Минобороны РФ сообщило, что на полигоне произошел инцидент с человеческими жертвами. Госкорпорации "Росатом" позднее сообщила, что на полигоне произошел взрыв во время испытаний на морской платформе ракеты с радиоизотопным источником питания.

В результате трагедии погибли семь человек - пять сотрудников "Росатома" и двое представителей Минобороны РФ. Ранения в результате взрыва получили трое военных и трое специалистов "Росатома".

Власти Северодвинска и Росгидромет сообщали, что в день ЧП в Северодвинске радиационный фон кратковременно вырос. Ранее во вторник Росгидромет сообщил, что ситуация нормализовалась.

Как сообщалось, инцидент произошел в Нёнокском административном округе, где расположен государственный центральный морской испытательный полигон ВМФ России (поселок Сопка). Нёнокса - село в 40 км от Северодвинска.

После инцидента район Двинского залива Белого моря, вблизи которого произошел взрыв на военном полигоне, был закрыт для свободного плавания на месяц.

13 августа президент США Дональд Трамп сообщил в твиттере, что, по данным Вашингтона, взрыв, произошедший на полигоне под Архангельском, имеет отношение к ракете "Скайфолл" (название российской ракеты "Буревестник" по классификации НАТО). "Взрыв российского "Скайфолла" заставил людей переживать о качестве воздуха не только рядом с объектом (где проводилось испытание - ИФ), но и далеко за его пределами", - заявил Трамп.

Архангельская область Росатом Алексей Лихачев

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: вторник, 24 сентября

Президентом "Башнефти" стал Хасан Татриев из "Юганскнефтегаза"

"Дылда" Балагова будет представлять Россию на "Оскаре"

"Дылда" Балагова будет представлять Россию на "Оскаре"

Суд перенес рассмотрение вопроса об УДО Протасовицкого на 1 октября

Обвиняемый в шпионаже Уилан решил временно воздержаться от операции в РФ

Обвиняемый в шпионаже Уилан решил временно воздержаться от операции в РФ

Глава Роскомнадзора обвинил Google и Facebook во вмешательстве в выборы

Коллапс с туристами возник в "Царском селе" из-за наплыва китайских групп

Коллапс с туристами возник в "Царском селе" из-за наплыва китайских групп

"Единая Россия" ухудшила результат на муниципальных выборах в Петербурге

Для похитителя картины Куинджи из Третьяковки попросили четыре года колонии

Мэрия Челябинска выяснит, кто велел покрасить историческое здание вопреки запрету

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');