Росгидромет заявил о неактуальности проблемы радиационного фона в Северодвинске

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Росгидромет не держит на активном контроле ситуацию с радиационным фоном в Северодвинске, поскольку ситуация нормализовалась, заявил во вторник "Интерфаксу" глава ведомства Максим Яковенко.

"Раз фон уже меньше того, что мы раньше мерили - ну что там к нему возвращаться. Поэтому как-то уже для нас сейчас не актуально это", - сказал Яковенко, отвечая на вопрос о радиационной обстановке в Северодвинске.

13 сентября президент РАН Александр Сергеев заявлял, что радиация в районе Северодвинска "входит в норму", а темп снижения фона оценивается как нормальный.

Взрыв на испытательном полигоне ВМФ в Архангельской области произошел 8 августа. В госкорпорации "Росатом" сообщили, что инцидент случился на морской платформе во время испытания ракеты с радиоизотопным источником питания. Полигон относится к военной части в поселке Сопка, примерно в 40 км от Северодвинска и в двух километрах от села Нёнокса, где по данным на 2010 год проживали 468 человек.

В результате трагедии погибли пять сотрудников РФЯЦ-ВНИИЭФ (предприятие "Росатома"), еще трое пострадали. Погибли также двое представителей Минобороны РФ, еще трое военнослужащих получили ранения.

Район Двинского залива Белого моря, вблизи которого произошел взрыв, закрыли для свободного плавания с 9 августа по 10 сентября, сообщили "Интерфаксу" в морском порту "Архангельск".

Пресс-служба администрации Северодвинска сообщала, что с 11:50 до 12:20 8 августа в городе было "обнаружено повышение радиационного фона до двух микрозивертов в час".

По данным Росгидромета, 8 августа в Северодвинске радиационный фон на короткое время вырос в 16 раз. Скачок был зафиксирован около 12:30 до 1,78 мкЗв/ч, к 14:30 радиационный фон нормализовался, следует из сообщения Росгидромета. Это превышение не опасно для здоровья людей, сообщал "Интерфаксу" научный руководитель Института проблем безопасного развития атомной энергетики РАН (ИБРАЭ) Леонид Большов.

Других случаев повышения радиационного фона в этом регионе с момента ЧП не было, сообщала пресс-служба МЧС и местные власти.