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Госдума допустила отмену лотереи на получение грин-карт в России

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - В Госдуме допускают отмену лотереи на получение грин-карт на территории России в качестве ответной меры на невыдачу виз части российской делегации в ГА ООН, сообщает в среду газета "Известия".

Как заявил газете зампред думского комитета по международным делам Алексей Чепа, Россия не может оставить без ответа "столь вопиющий дипломатический укол". Меры должны быть такими, считает политик, чтобы все на них обратили внимание. К примеру, ограничение доступа к сайту для регистрации желающих получить грин-карту или затруднение работы агентств, оформляющих документы для лотереи.

24 сентября стало известно, что десять членов делегации РФ, в том числе член Совета Федерации Константин Косачев, не получили американские визы для участия в Генассамблее ООН и поэтому не полетят в США. В США случай назвали частным и отказались комментировать инцидент. МИД РФ выразил протест Соединенным Штатам, Кремль обвинил США в нарушении обязательств как страны, предоставляющей штаб-квартиру организации.

В 2018 году по программе грин-карт Россию покинули 4,5 тыс. человек.

Госдума США

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