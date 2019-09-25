Чайка заявил, что только треть уголовных дел о незаконных рубках леса доходит до суда

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Генпрокуратура отмечает крайне низкий уровень раскрытия уголовных дел о незаконной рубке леса и его уничтожении, заявил генпрокурор РФ Юрий Чайка на совещании в Красноярске в среду.

По его словам, большинство из них приостанавливается и впоследствии прекращается за истечением срока давности. До суда доходит только треть уголовных дел по незаконному обороту леса и не более 5% - по уничтожению, отметил Чайка.

По его мнению, также требуется совершенствование работы по возмещению ущерба, причиненного лесной отрасли, который за 1,5 года составил 27 млрд рублей.

В свою очередь полпред президента РФ в СФО Сергей Меняйло сообщил на совещании, что ущерб для экономики страны от преступлений в лесной сфере в Сибири оценивается в 10 млрд рублей.

Он уточнил, что в основном, это незаконная рубка, ущерб от которой составил 6 млрд рублей, остальное - налоговые преступления и невозврат в страну валютной выручки.

Чайка отметил, что превышение добычи леса в трети регионов России произошло, в том числе, из-за попустительства местных чиновников. По его словам, по итогам 2018 года превышение объемов зафиксировано в трети субъектов. Среди них - Республика Бурятия, Карелия, Новгородская и Ненецкий округ.

Генпрокурор отметил, что нарушения лесного законодательства зачастую происходят под видом санитарно-оздоровительных мероприятий.

"Вопреки требованиям закона, органы исполнительной власти не обладают информацией о составе и состоянии лесов. Низкие темпы постановки на кадастровый учет земель лесного фонда и особо охраняемых природных территорий способствуют их выводу из собственности РФ", - подчеркнул он.

Чайка добавил, что нарушение законодательства допускается и предпринимателями, реализующими приоритетные инвестиционные проекты освоения лесов. В частности, они предоставляют недостоверные сведения о заготовке древесины, не соблюдают условия договоров, не выполняют противопожарные и санитарно-оздоровительные мероприятия.

"В Республике Бурятия, Забайкальском крае, Архангельской области пресекались нарушения в деятельности пунктов приема лесоматериалов", - сказал Чайка.

Нарушение законов во многом связано с ненадлежащим исполнением полномочий контролирующими органами: прокуроры повсеместно выявляют факты того, что не проводятся обязательные рейды и другие мероприятия по пресечению нарушений административного законодательства. Кроме этого, несвоевременно направляются прокурорам материалы, заявил генпрокурор РФ.