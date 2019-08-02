Медведев поручил конфисковывать орудия незаконных рубок леса

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал поручение о конфискации в доход бюджета техники и орудий, используемых при незаконных рубках леса.

Премьер признал, что проблема незаконных рубок в РФ "существует и носит очень масштабный характер". Он отметил, что правоохранительные органы и специальные надзорные службы должны выяснить, есть ли связь между незаконной вырубкой леса и пожарами в Сибири и на Дальнем Востоке.

"Связь между такими незаконными действиями и пожарами еще предстоит установить, это невозможно предполагать. Но тем не менее, есть такая точка зрения", - сказал Медведев.

Он заявил, что для предотвращения незаконных рубок леса подписал поручение о конфискации в доход бюджета тех орудий, которые при этом используются. "Это могут быть различные механизмы, устройства, тракторы - в общем любая техника", - отметил премьер.

Изъятие будет происходить по аналогии с орудиями незаконного рыбного промысла. "Здесь будет применен тот же самый порядок и те же самые правила. Надеюсь, что это поможет эту проблему решить. Считаю, что это абсолютно справедливый подход к такого рода незаконным действиям", - добавил Медведев.

В России природные пожары распространились на площади более 3 млн гектаров - таковы данные на минувший четверг.

Ранее Медведев попросил Генпрокуратуру и Следственный комитет проверить, были ли случаи поджога, чтобы скрыть незаконную заготовку древесины.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин направил сотрудников центрального аппарата в регионы, пострадавшие от пожаров, для установления причин возникновения огня.

Минобороны РФ по поручению президента РФ Владимира Путина создало авиационную группировку из 10 самолётов Ил-76 и 10 вертолётов Ми-8 для оказания помощи в тушении лесных пожаров в Красноярском крае.