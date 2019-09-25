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Под видом санитарных рубок в РФ за три года уничтожили 19 млн кубометров леса

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Прокуроры повсеместно выявляют незаконные санитарные рубки, под прикрытием которых совершаются хищения леса, сообщил первый замгенпрокурора РФ Александр Буксман.

Об этом Буксман заявил на проводимом в среду надзорным ведомством в Красноярске совещании. По его словам, такие незаконные рубки совершались "при попустительстве органов лесного хозяйства". "Удалось пресечь подобную практику в Республике Алтай, Хакасии, Иркутской, Пензенской, Томской и других областях. Общий объем незаконных санитарных рубок составил 19 млн кубометров за три года. Очевидно, что это только верхушка айсберга", - отметил первый замгенпрокурора.

При этом он добавил, что половина объема незаконных рубок в стране приходится на территорию Иркутской области. "Тревогу вызывает уничтожение лесов на особо охраняемых природных территориях (ООПТ - ИФ). В 14 регионах администрациями даже не планируются природоохранные мероприятия. За 7 месяцев этого года на территориях ООПТ уничтожено 62 тыс. гектаров уникального заповедного леса", - подчеркнул Буксман.

Он также заявил о незаконном захвате лесных участков. По его словам, это становится возможным, в частности, из-за того, что в 28 заповедниках страны даже не проводились мероприятия по охране и защите лесов.

Ранее в среду на этом совещании в Красноярске генпрокурор РФ Юрий Чайка говорил о крайне низком уровне раскрытия уголовных дел о незаконной рубке леса и его уничтожении. По словам главы надзорного ведомства, до суда доходит только треть уголовных дел по незаконному обороту леса и не более 5% - по уничтожению.

Александр Буксман Генпрокуратура Красноярск

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