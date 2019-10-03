Похититель картины Куинджи из Третьяковки обжаловал приговор

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Уроженец Крыма Денис Чуприков, осужденный на три года колонии строгого режима за кражу картины Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым" из Третьяковской галереи, подал апелляционную жалобу на приговор, сообщили в суде.

Жалоба была подана в среду, 3 октября, уточнили в суде.

Как сообщалось, 25 сентября Замоскворецкий суд Москвы вынес приговор Чуприкову.

После оглашения решения суда мужчина заявил, что удовлетворен вердиктом, но все равно будет обжаловать его в апелляционной инстанции. "Хотелось бы меньше (срок лишения свободы - ИФ)", - сказал он.

Дело Чуприкова

Картина Куинджи "Ай-Петри. Крым" вечером 27 января была украдена из зала в Инженерном корпусе Третьяковской галереи, где проходила выставка художника "Магия цвета". Преступник снял полотно со стены и ушел на глазах у многочисленных посетителей экспозиции.

Утром 28 января в поселке Заречье Московской области по подозрению в хищении картины был задержан 32-летний уроженец Крыма Чуприков. Он рассказал, что спрятал похищенную картину на территории строящегося объекта в Одинцовском районе, где она и была найдена полицейскими.

В начале расследования следствие полагало, что Чуприков действовал в составе группы лиц по предварительному сговору или организованной группы - впоследствии этот признак был исключен из его обвинения. Согласно окончательной фабуле дела, Чуприков действовал, "реализуя внезапно возникший корыстный преступный умысел".

Потерпевшими по уголовному делу было признаны министерство культуры в части нанесения материального ущерба и Третьяковка, которая понесла вред деловой репутации.

Чуприков изначально признал вину частично, отрицая порчу похищенного полотна. При этом, как сообщала его адвокат, он добровольно возместил стоимость необходимых восстановительных работ с картиной в размере 13 тыс. рублей.

Уже в суде - под конец судебного следствия - Чуприков заявил, что решил признать вину в полном объеме. Свой поступок он объяснил желанием "хайпануть". По его словам, преступление он спланировал "спонтанно" и хотел вернуть картину на место на следующее утро после похищения.