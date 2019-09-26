Медведь покалечил дрессировщицу в уссурийском зоопарке

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Дрессировщица госпитализирована после нападения медведя в зоопарке города Уссурийска Приморского края, сообщила пресс-служба мэрии города.

В сообщении говорится, что дрессировщицу уже прооперировали, она в сознании, ее жизни ничего не угрожает.

Отмечается, что несчастный случай произошел из-за "несоблюдения техники безопасности": пока дрессировщица накладывала еду, она облокотилась на клетку с хищником, и медведь когтями дотянулся до ее ноги.

Дрессировщица утверждает, что это ее вина и медведь не агрессивен.

"Животное не виновато, у меня резко закружилась голова, я сама не поняла, как оказалась около клетки. Я больше 25 лет работаю с хищниками, и всякое бывало за это время. Но вины зверя точно в этом нет. Могу точно заявить, что Манюня (кличка животного - ИФ) не агрессивна", - приводятся в сообщении слова пострадавшей.

Пресс-служба отмечает, что в зооэкспозиции городского парка Уссурийска содержатся животные, которых спасли во время тайфуна "Гони" в 2015 году. Участие в их спасении принимала и пострадавшая от лап медведя дрессировщица. В зоопарке 17 животных, из них 13 медведей.