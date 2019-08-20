Более 60 опасных для людей медведей застрелили на Камчатке с начала года

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - На Камчатке с начала года застрелено более 60 медведей, представляющих опасность для людей, сообщил губернатор Камчатского края Владимир Илюхин на своей официальной странице в инстаграме.

"В этом году уже выдано 62 разрешения на отстрел, и они все реализованы", - сказал Илюхин.

Глава региона отметил, что за последние 10 лет численность медведей на Камчатке, по подсчетам ученых, увеличилась на 6 тыс. особей. Участились случаи появления медведей в населенных пунктах, которые привлекают хищников свалками пищевых отходов.

"Существуют группы, которые занимаются отстрелом животных, которые пришли в населенные пункты и угрожают безопасности жителей", - подчеркнул губернатор, добавив, что специальными службами делается все необходимое в части регулирования численности медведей.

Илюхин призвал местных жителей к осторожности и внимательности.

"Если зверь появится в городе, он обязательно будет или изгнан или застрелен. Но если вы находитесь где-то за пределами населенного пункта - будьте осторожны", - отметил губернатор края.

В свою очередь, в агентстве лесного хозяйства и охраны животного мира Камчатского края агентству "Интерфакс" рассказали, что каждую неделю в ведомство поступает 15-20 сообщений о появлении медведей вблизи человеческого жилья.

"Речь идет о появлении этих зверей в городах и селах, на подступах к ним, в районе дачных поселков, в крестьянско-фермерских хозяйствах, а также на территории предприятий, вынесенных за черту населенных пунктов", - сказал представитель агентства.

Как сообщалось, на Камчатке в результате нападения медведей с начала года погибли три человека. В мае в Усть-Большерецком районе хищник убил 51-летнего рыбака, а в июне - 43-летнего сотрудника золоторудного горно-металлургического комбината "Озерновский", а в августе - 41-летнего работника рыбоперерабатывающего предприятия на юго-западе Камчатки.

Камчатский медведь - самый крупный из бурых медведей в России. Длина его тела вместе с головой - 180-245 см, высота в холке - 125-135 см. Вес некоторых особей достигает 600 кг. Популяция медведей на Камчатке превышает 20 тыс. особей.