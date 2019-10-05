В Якутии бывший депутат погиб при нападении медведя

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Экс-депутат государственного собрания Якутии Александр Крылов стал жертвой нападения медведя в Оймяконском районе, сообщил журналистам в субботу исполняющий обязанности главы муниципалитета Игорь Водовозов.

По его словам, информация, распространяемая в соцсетях, к сожалению, подтвердилась. Тело Крылова на вездеходах доставляют в Томтор, сказал Водовозов.

Местные СМИ сообщили, что в пятницу бывший депутат отправился на охоту на квадроцикле. На дорогу выскочил медведь, Крылов выстрелил в него, и хищник упал. Экс-депутат решил подойти к животному, в этот момент на него напал другой медведь, который, как выяснилось, находился рядом.