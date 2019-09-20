Сотрудник рыболовецкого стана погиб при нападении медведя на Сахалине

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Работник рыболовецкого стана в Смирныховском районе погиб при нападении медведя в четверг вечером, сообщили агентству "Интерфакс" в полиции района в пятницу.

"Трагическое происшествие произошло в четверг днем. Потерпевшего, он еще был жив, с тяжелыми ранами вечером обнаружили работники нефтеперерабатывающего завода компании "Петросах". Стан находится недалеко от завода", - рассказал собеседник агентства.

По его словам, потерпевший скончался по дороге в больницу. "В районе происшествия работает оперативно-следственная группа", - сказал сотрудник полиции. Он добавил, что обстоятельства происшествия ему неизвестны. Погибший - житель села Быков Долинского района (Сахалин).

В Минлесхозе региона агентству сообщили, что в район происшествия выехали сотрудники местного лесничества. Обстоятельства происшествия им пока тоже неизвестны.

В текущем году это первое нападение медведя на человека.