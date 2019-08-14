Медведь утащил покойника в Хабаровском крае

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - В пригороде Комсомольска-на-Амуре медведь разрыл могилу на кладбище и утащил покойника. Об этом сообщила агентству "Интерфакс" представитель городского ОМВД Юлия Ким.

Охранник кладбища в районе поселка Старт обнаружил, что одно из захоронений разрушено и вскрыто. На место приехали следственно-оперативная группа, кинолог и охотовед. Выяснилось, что пропало тело покойника, а возле могилы опознали следы медведя.

Позднее медведь снова вернулся на кладбище, и ночью животное застрелили.

Как уточнил начальник отдела сохранения объектов животного мира Минприроды края Юрий Колпак, это была взрослая самка, не кормящая.

Ранее сообщалось, что 12 августа медведь убил грибника в Верхнебуреинском районе Хабаровского края.