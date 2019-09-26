Медведев уточнил распределение закупаемых незарегистрированных лекарств для детей

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал новое распоряжение о распределении диазепама, фенобарбитала, медозалама и клобазама ("Фризиума") в партии из 11 тысяч упаковок, которые правительство закупит за границей для больных детей. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

Препараты будут закуплены через Московский эндокринный завод, он получит разрешения на их ввоз. Их ввезут в октябре, добавила она. Если лекарств не хватит на всех нуждающихся, чиновники примут дополнительные меры.

Сначала заявка была оформлена на 510 детей, но Голикова предупредила, что ограничений по количеству детей нет. Лекарства будут распределять по заявкам регионов, добавила она.

Ранее премьер подписал распоряжение о выделении на эту закупку 26,2 млн рублей из резервного фонда правительства.

По словам Голиковой, сейчас правительство и депутаты Госдумы готовят поправки в законодательство, чтобы такие закупки можно было делать регулярно до тех пор, пока в России не наладят производство этих препаратов.

Правительство занялось проблемой доставки незарегистрированных в России лекарств тяжелобольным детям, которые в них нуждаются, после задержания нескольких матерей, которые заказали такие препараты через интернет за границей и не имели достаточных для ФТС документов, оправдывающих их приобретение.

Ранее на этой неделе департамент здравоохранения Москвы выпустил инструкцию для родителей, проживающих в Москве, с порядком оформления заявок на "Фризиум" и еще три препарата. Для других регионов инструкция недействительна.

По инструкции, представителю ребенка нужно прийти с медицинскими документами в поликлинику, к которой он прикреплен и получить там направление на консультацию в специализированный центров. В центре для каждого ребенка будут проводить комиссию, которая даст направление на консилиум в федеральное медицинское учреждение. И только консилиум может принимать решение, что ребенок имеет право на такой препарат.

Комментируя эту инструкцию, глава Московского центра паллиативной помощи депздрава Анна (Нюта) Федермессер, отметила, что проще было бы наделить таким правом любую клинику, где наблюдается ребенок. Она добавила, что в госсекторе мало врачей знакомы с незарегистрированными препаратами, и на родителей падает обязанность доказывать их необходимость ребенку.