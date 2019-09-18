Глава НМИЦ им. Рогачева заявил об отсутствии в РФ простейших лекарств

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Из-за принятых недавно законов в российской медицине исчезли жизненно необходимые для лечения дешевые препараты, заявил директор Института гематологии, иммунологии и клеточных технологий НМИЦ им. Рогачева Алексей Масчан.

"Сейчас исчез длинный список препаратов, например, "Цитозар", без которого не обойтись при лечении миелолейкоза, многие простейшие препараты сопроводительной терапии, хлорид натрия, 4%-ная и 8%-ная сода. Вместо некоторых импортных препаратов подсовывают российские, которые никогда не проходили клинических исследований, что необходимо для биоаналогов", - сказал Масчан в среду "Интерфаксу".

Он добавил, что обращался в Минздрав, но ему предложили подбирать альтернативную схему лечения. "Спасибо, конечно, но мы хотим лечить тем, чем надо", - сказал он.

Отвечая на вопрос "Интерфакса" о том, пробовал ли он обратиться к премьер-министру Дмитрию Медведеву, чтобы препараты были закуплены, как в случае с "Фризиумом", Масчан сказал: "Каждую дырку заткнуть вручную невозможно. Если премьер-министр будет вручную решать проблемы нехватки каждого конкретного препарата, значит, система не работает. Надо отменить ряд законов, которые привели к этой ситуации, отключить возможность принятия таких законов тем, кто их принял. Мне все равно, реально это или нет, я не политический деятель, я врач, которому не хватает лекарств. Которые были 30 лет, а после принятия законов они начали исчезать".

Он предложил обязательно отменить "закон о закупках госучреждениями, так называемый закон "третий лишний" (который предусматривает, что госзаказчик должен отклонять иностранные заявки, если существуют как минимум две российские на тендер лекарств), поскольку тот закрыл доступ на рынок зарубежным препаратам, причем в относительно дешевом сегменте".

"Благодаря принятым законам нам также нельзя прописывать особые условия для препаратов, из-за чего могут вместо таблеток подсунуть мазь, крем. Там целый пакет, над которым трудились лоббисты. Причем я им лично говорил о последствиях, не помогло", - сказал Масчан.

Кроме того, по его мнению, нужно вернуть существовавшую систему автоматической регистрации лекарства на рынке в случае, если оно уже имеет регистрацию в Европе или США: "Клинические исследования, чтобы на наш рынок попал препарат, абсолютно не нужны. Как с "Фризиумом": препарат 40 лет использовали в Европе, США, если там есть регистрация, он автоматически должен получать регистрацию у нас, как это и было раньше. Это один из одиозных законов, который должен быть отменен".

В начале сентября Медведев подписал распоряжение о выделении средств из резервного фонда правительства на закупку лекарств для детей, страдающих хроническими заболеваниями, которые не производятся в России. Оно дало право уполномоченному к ввозу подобных препаратов Московскому эндокринному заводу оперативно закупить и поставить в РФ такие препараты, как диазепам, фенобарбитал, мидазолам в 10 лекарственных формах, которые не производятся в России, а также клобазам (известный как "Фризиум").

Это произошло после того, как на почте при получении заказанного из-за рубежа "Фризиума" была задержана мать ребенка с тяжелым заболеванием. Благотворительные фонды заявили, что "Фризиум" жизненно необходим для лечения, однако он не зарегистрирован в России, и заказ его из-за рубежа нелегален. После огласки истории препарат стало невозможно купить в России и через интернет за рубежом. Родители детей заявляли, что запасы препарата кончились, а закупку, проведенную Московским эндокринным заводом, обещают поставить только в третьей декаде октября.