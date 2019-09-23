Минздрав пообещал обеспечить "Фризиумом" всех нуждающихся детей

Ранее в фонде "Дом с маяком" сообщили о трудностях с получением документов на этот препарат

Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Минздрав России обещает обеспечить всех детей, которым нужен "Фризиум", этим лекарственным препаратом.

В сообщении пресс-службы министерства говорится, что совместно с НКО и пациентами "проведена работа по сбору потребности" на "Фризиум" во всех субъектах РФ.

Сведения были предоставлены органами исполнительной власти субъектов РФ в сфере охраны здоровья. Они получают их от своих главных внештатных специалистов - неврологов, имеющих информацию обо всех нуждающихся в незарегистрированных лекарственных препаратах пациентах.

Отмечается, что Минздрав РФ разослал информационные письма в регионы с разъяснениями, а также провел видеоселекторные совещания, на котором региональным специалистам разъяснили порядок сбора информации.

Cбор информации на этом не останавливается и будет продолжен в дальнейшем, обещают в министерстве.

Все лекарственные препараты, по которым Минздравом РФ собирается потребность, назначаются врачебным консилиумом, в том числе и в целях предоставления отчётности Международному комитету по контролю за наркотиками. В случае если решением врачебной комиссии пациенту был назначен указанный лекарственный препарат, то все необходимые документы готовятся медицинской организацией.

На сегодняшний день указанный лекарственный препарат назначается по следующей схеме: региональный Минздрав совместно с главным неврологом региона сообщает о пациенте в медицинскую организацию, в которой проходит лечение или к которой прикреплен пациент. После этого в медицинской организации проводится врачебная комиссия, которая и принимает решение о назначении незарегистрированного лекарственного препарата. Затем через Минздрав РФ заявка на приобретение лекарственного препарата направляется в Минпромторг России.

Ранее директор благотворительного фонда "Дом с маяком" Лидия Мониава заявила, что 90% детей, нуждающихся во "Фризиуме", так и не смогли собрать нужные для этого документы: "Информации от Минздрава, куда обращаться родителям за документами - нет. Приходят родители в поликлинику, говорят, что их ребенку нужен фризиум. Там отвечают - а покажите федеральный консилиум, кто вам этот фризиум назначил? Консилиума у мамы нет. Поликлиника отвечает - ну тогда мы не можем внести ребенка в список, получайте консилиум", - пишет Мониава.

Она попросила Минздрав повесить "на своем сайте маршрутизатор - куда обращаться родителям", сделать горячую линию - "куда звонить, если на каком-то этапе сбой".