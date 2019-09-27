Медведев поручил подготовить изменения по регулированию ввоза некоторых лекарств

Речь идет о необходимых по медпоказаниям наркотических и психотропных препаратов

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Глава правительства РФ Дмитрий Медведев дал Минпромторгу и Минздраву России поручение подготовить изменения в законодательство, регулирующие назначение наркотических и психотропных лекарств, а также порядок их ввоза в страну до начала производства в РФ.

"Минпромторгу и Минздраву представить в правительство предложения по внесению изменений в законодательство РФ по вопросам регулирования порядка выписки и назначения наркотических и психотропных лекарственных препаратов, а также по вопросу регулирования ввоза в Россию необходимых по медицинским показаниям наркотических и психотропных препаратов до начала их производства на территории РФ", - говорится в поручении Медведева.

Перечень поручений премьер-министра сформулирован по итогам его общения с бизнесменами и экспертами в рамках программы "Диалог", которая вышла в прямом эфире на телеканале "Россия 24" 11 сентября.

В том, что ограничений на обеспечение детей с хроническими заболеваниями лекарствами, которые не производятся в РФ, не будет, заверила накануне вице-премьер Татьяна Голикова.

После заседания правительства в четверг она сообщила журналистам, что Медведев подписал ещё одно распоряжение для обеспечения детей теми лекарственными препаратами, которые не производятся в РФ. Московский эндокринный завод в октябре начнёт ввоз в Россию 11 тысяч упаковок таких лекарств.

По её словам, распределение препаратов по нуждающимся семьям будет осуществлено на основании соответствующих заявок регионов.

"Если дети не попали в список, который был первоначально сформирован регионами, то они не окажутся без соответствующей поддержки. Для них тоже будут выделяться лекарственные средства", - сказала Голикова.

Она напомнила, что ранее было подписано распоряжение о выделении 26,2 млн рублей на закупку четырех лекарственных препаратов, три из которых зарегистрированы в РФ.

Голикова сообщила, что сейчас правительство совместно с депутатами Госдумы прорабатывает поправки в законодательство для постоянного осуществления подобных закупок вплоть до момента, когда в России будет налажено производство необходимых лекарств.

Как сообщалось, после задержания нескольких матерей при получении "Фризиума" премьер-министр РФ в начале сентября подписал распоряжение о выделении средств из резервного фонда правительства на закупку лекарств для детей, страдающих хроническими заболеваниями, которые не производятся в России. Оно дало право уполномоченному к ввозу подобных препаратов Московскому эндокринному заводу оперативно закупить и поставить в РФ такие препараты как диазепам, фенобарбитал, мидазолам в 10 лекарственных формах, которые не производятся в России, а также клобазам (известный как "Фризиум").