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Прокурор попросил освободить фигуранта "дела 27 июля" Алексея Миняйло

Следователь попросил перевести его под домашний арест

Прокурор попросил освободить фигуранта "дела 27 июля" Алексея Миняйло
Фигурант дела о массовых беспорядках Алексей Миняйло в Басманном районном суде
Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Прокуратура попросила освободить из-под стражи фигуранта "дела 27 июля" Алексея Миняйло. Об этом в Басманном суде заявил представитель обвинения.

Следователь попросил перевести его под домашний арест. 25 сентября глава международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков публиковал в своем телеграм-канале копию ходатайства следствия о продлении Миняйло ареста до конца года.

В Басманный суд с поручительством за Миняйло пришло около десятка православных священников. Судебное заседание началось на час позже, перед его началом священнослужители раздавали в коридоре бутерброды и орехи журналистам и тем, кто пришел поддержать активиста. Как сказал адвокат Алан Гамазов, за его подзащитного поручилось более 200 священников.

Протесты в Москве

Перед выборами в Мосгордуму Миняйло был волонтером штаба юриста ФБК Любови Соболь и помогал ей собирать подписи избирателей в поддержку выдвижения. Он был задержан и арестован 2 августа. Его обвинили в участии в массовых беспорядках (часть 2 статьи 212 УК) 27 июля в Москве. Он вину не признал и заявил, что не участвовал ни в беспорядках, ни в несогласованно акции.

В штабе заявили, что утром 27 июля он и Соболь находились в центре сбора подписей вплоть до задержания Соболь, затем он сопровождал ее в Хамовнический суд, провел у суда некоторое время, вернулся в центр сбора подписей, и на выходе из здания после 19:00 его задержали. Хронологию описывала "Медиазона".

Миняйло остался одним из двоих фигурантов "дела 27 июля", которым вменяют только участие в массовых беспорядках. Второго из них, Сергея Фомина перевели под домашний арест 3 сентября.

За активиста заступились несколько десятков священников РПЦ, которые 17 сентября выпустили заявление о несправедливости преследования некоторых фигурантов "московского дела", о необъективности судов и несоразмерности приговоров вменяемым нарушениям. Они напомнили участникам процесса о грехе лжесвидетельства, а судьям - о том, что суде не могут быть использованы как средства подавления несогласных и репрессий.

Алексей Миняйло Любовь Соболь Павел Чиков Мосгордума Сергей Фомин РПЦ

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