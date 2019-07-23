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Умерли еще две девочки, пострадавшие при пожаре в палаточном лагере

Умерли еще две девочки, пострадавшие при пожаре в палаточном лагере
На месте пожара в палаточном лагере "Холдоми"
Фото: Пресс-служба правительства Хабаровского края/ТАСС

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - В реанимации скончались еще две девочки, пострадавшие при пожаре в палаточном лагере в Хабаровском крае; таким образом, число жертв достигло трех человек, сообщили во вторник в пресс-службе губернатора.

Там пояснили, что у погибших были травмы, несовместимые с жизнью. Врачи продолжают бороться за жизнь мальчика, также получившего серьезные ожоги.

Ранее сообщалось, что при пожаре погиб один ребенок - 11-летняя девочка. Еще трое детей поступили в больницу в состоянии комы. Всего сообщалось о 12 пострадавших, из них пятеро - взрослые.

Пожар в туристическом комплексе "Холдоми" в Хабаровском крае произошел в ночь на вторник. В лагере находились почти 200 детей в возрасте от 7 до 15 лет.

Пожар в детском лагере в Хабаровском крае

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Хабаровский край

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