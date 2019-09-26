Поиск

Новый спутник Минобороны РФ вышел на расчетную орбиту

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Запущенный в четверг с космодрома Плесецк космический аппарат Минобороны РФ отделился от разгонного блока "Фрегат" и вышел на расчетную орбиту.

"Разгонный блок "Фрегат" успешно вывел на орбиту космический аппарат в интересах Минобороны России", - сообщили журналистам в пресс-службе военного ведомства.

Ракета-носитель "Союз-2.1б" с космическим аппаратом Минобороны стартовала в 10:46 по московскому времени с пусковой установки №4 площадки №43 космодрома Плесецк. Головная часть в составе спутника и разгонного блока "Фрегат" отделилась от третьей ступени ракеты в 10:55. "Разгонник" продолжил выведение аппарата на целевую орбиту за счет включений собственной двигательной установки.

Летные испытания ракет-носителей серии "Союз-2" начались на северном космодроме в ноябре 2004 года. За 15 лет с Плесецка было проведено 40 пусков "Союзов-2" этапов модернизации 1а, 1б и 1в. Это четвертый запуск "Союза-2" с Плесецка в 2019 году.

Минобороны РФ Плесецк Союз-2.1б

Новости

В Стамбуле из-за землетрясения рухнул минарет мечети, пострадали несколько человек

В Стамбуле из-за землетрясения рухнул минарет мечети, пострадали несколько человек

После землетрясения магнитудой 5,8 в Стамбуле вспыхнула паника

Лукашенко рассказал об отношениях с Путиным, Порошенко и Зеленским

Лукашенко сказал, что Россия никогда не позволит себе захватить Украину

Умершие знаменитости

Умер бывший президент Франции Жак Ширак

Умер бывший президент Франции Жак Ширак

Лукашенко заявил, что вопрос с принадлежностью Крыма закрыт навсегда

В Кремле не нашли оснований для ввода в Донбасс белорусских миротворцев

В Кремле не нашли оснований для ввода в Донбасс белорусских миротворцев

В Норвегии затонул загоревшийся российский траулер

В Норвегии затонул загоревшийся российский траулер

Ericsson оценил расходы на урегулирование дела о коррупции в $1 млрд

Лукашенко поддержал территориальную целостность Украины

Лукашенко поддержал территориальную целостность Украины
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');