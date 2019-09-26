Новый спутник Минобороны РФ вышел на расчетную орбиту

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Запущенный в четверг с космодрома Плесецк космический аппарат Минобороны РФ отделился от разгонного блока "Фрегат" и вышел на расчетную орбиту.

"Разгонный блок "Фрегат" успешно вывел на орбиту космический аппарат в интересах Минобороны России", - сообщили журналистам в пресс-службе военного ведомства.

Ракета-носитель "Союз-2.1б" с космическим аппаратом Минобороны стартовала в 10:46 по московскому времени с пусковой установки №4 площадки №43 космодрома Плесецк. Головная часть в составе спутника и разгонного блока "Фрегат" отделилась от третьей ступени ракеты в 10:55. "Разгонник" продолжил выведение аппарата на целевую орбиту за счет включений собственной двигательной установки.

Летные испытания ракет-носителей серии "Союз-2" начались на северном космодроме в ноябре 2004 года. За 15 лет с Плесецка было проведено 40 пусков "Союзов-2" этапов модернизации 1а, 1б и 1в. Это четвертый запуск "Союза-2" с Плесецка в 2019 году.