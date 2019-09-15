Самолет с неисправным двигателем экстренно сел в Красноярске

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Пассажирский лайнер экстренно сел в Красноярске с отказавшим двигателем.

Как сообщил "Интерфаксу" информированный источник, самолет Як-42 с примерно 120 пассажирами на борту направлялся из Якутского аэропорта Талакан в Уфу. После вылета у него отказал один из двигателей, экипаж запросил экстренную посадку в ближайшем аэропорту.

Было принято решение прервать полет и посадить лайнер в Красноярске. Самолет благополучно приземлился в аэропорту "Емельяново". В результате происшествия никто не пострадал.